Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Борис Михайлов. Обложка © ТАСС / Константинов Максим
Тренер и советский хоккеист Борис Михайлов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени Михайлова Бориса Петровича — члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», — говорится в документе.
Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом, призёром Олимпиады-1980. Он был капитаном хоккейной сборной СССР. В 2000 году тренера добавили в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.
Недавно легендарный советский хоккеист и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал об инициативе провести матч между сборными России и Канады. Состязание планируют организовать в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).