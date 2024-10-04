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4 октября, 14:32

Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Борис Михайлов. Обложка © ТАСС / Константинов Максим

Борис Михайлов. Обложка © ТАСС / Константинов Максим

Тренер и советский хоккеист Борис Михайлов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени Михайлова Бориса Петровича — члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», — говорится в документе.

Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом, призёром Олимпиады-1980. Он был капитаном хоккейной сборной СССР. В 2000 году тренера добавили в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

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Недавно легендарный советский хоккеист и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал об инициативе провести матч между сборными России и Канады. Состязание планируют организовать в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Николай Рюмин
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