Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Тренер и советский хоккеист Борис Михайлов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени Михайлова Бориса Петровича — члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», — говорится в документе.

Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом, призёром Олимпиады-1980. Он был капитаном хоккейной сборной СССР. В 2000 году тренера добавили в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.