Российские хоккеисты не выступят на Олимпиаде, заявили в НХЛ

Сборная России по хоккею не выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Такое мнение выразил замкомиссионера Национальной хоккейной лиши (НХЛ) Билл Дэйли.

«Люди предполагают, что на самом деле уже принято решение по участию России в Олимпиаде-2026, если только ход событий не изменится кардинально. На летних Играх в Париже МОК не позволил российским командам участвовать в соревнованиях, в отличие от некоторых других решений, которые принимались в прошлом. Так что я ожидаю, что это же правило будет действовать и на Играх-2026», — приводит его слова The Athletic.

При этом Дэйли допустил, что сборная России сыграет на Кубке мира. По его словам, одним из важных факторов станет отношение международного сообщества к участию хоккеистов из РФ в соревнованиях.

Если сборная России сыграет на Играх-2026, то на групповом этапе её соперниками станут команды США, Словакии и Латвии. В случае недопуска вместо России сыграет сборная Франции. Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии.

Напомним, сборные России отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине.