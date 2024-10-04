«Обтекаю»: Тренер ЦСКА высказался об увольнении после разгромного матча
Воробьёв после разгрома ХК ЦСКА заверил, что его увольнение не обсуждается
Илья Воробьёв, ныне возглавляющий ЦСКА. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Увольнение главного тренера московского ХК ЦСКА Ильи Воробьёва после разгромного проигрыша магнитогорскому «Металлургу» с руководством не обсуждалось. Накануне клуб провёл встречу, которую завершил со счётом 7:0 не в свою пользу.
Воробьёв отметил, что «такой позор редко припомнишь». После завершения встречи команда обсудила ход и итоги матча в раздевалке. Как главный тренер клуба, разговор проходил на повышенных тонах. Однако о его увольнении обсуждения среди руководства на данный момент не ведутся.
«Обтекаю... Мы проиграли в движении. Всё, что строилось потихоньку, сломалось вдрызг», — отметил Воробьёв.
Напомним, накануне, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялся матч между магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА. По итогам встречи последние потерпели крупное поражение со счётом 7:0. В последний раз подобное случалось с клубом в 2012 году. Тогда игра с хабаровским «Амуром» завершилась разгромным проигрышем — 0:8.