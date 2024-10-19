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19 октября, 18:19

Игрок минского ХК «Динамо» Шипачёв повторил рекорд Мозякина по очкам в КХЛ

Российский форвард минского ХК «Динамо» Вадим Шипачёв поставил рекорды по количеству сыгранных встреч и набранным очкам в рамках Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после его выхода на лёд в матче против «Нефтехимика» из Нижнекамска, который состоялся в белорусской столице.

Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев стадиона. Шипачёв стал автором результативного паса в эпизоде с четвёртой шайбой. По итогам игры хоккеист набрал 928-е очко (291 забитая шайба и 637 результативных передач) в матчах лиги и повторил рекорд Сергея Мозякина (417 + 509).

Матч стал 1002-м в лиге для российского 37-летнего хоккеиста. Таким образом он установил ещё один рекорд по количеству матчей в КХЛ, обогнав Евгения Бирюкова (1 001).

Шипачёв стал игроком минского «Динамо» летом 2024 года. Нападающий уже завоевал звание лучшего ассистента в истории лиги, а также делит с Сергеем Мозякиным место лучшего нападающего КХЛ.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как форвард ХК «Сочи», словак Михаил Криштоф ушёл в самоволку из расположения команды. Пресс-служба клуба объяснила инцидент так: игрок был недоволен количеством выделенного ему тренером игрового времени и отведённой ролью на льду.

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ТАСС / Максим Константинов

Юрий Лысенко
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