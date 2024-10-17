Словацкий хоккеист сбежал из клуба КХЛ

Словацкий нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» Михал Криштоф самовольно покинул расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба ХК в телеграм-канале.

«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду. После матча с «Витязем» 8 октября нападающий в устной форме также сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока с официальным запросом на «Сочи» не выходил», — говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков встретился с Криштофом и объяснил ему, что игровое время распределяет тренер. Также Бадюков заверил хоккеиста, что «Сочи» рассчитывает на него. Главный тренер клуба Сергей Зубов также неоднократно встречался со словаком. Несмотря на это, 15 октября форвард самовольно покинул расположение команды. В «Сочи» заявили, что не приемлют ультимативного поведения и намерены действовать в правовом поле.

Криштофу 30 лет. Также он выступал за «Адмирал», финские, чешские и словацкие клубы.