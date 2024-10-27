«Спартак» схлопотал штраф за буйных болельщиков на трибунах

Руководство КХЛ решило наказать московский «Спартак», болельщики которого позволяли себе оскорбительные кричалки в адрес соперника в мачте с питерским СКА. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«КХЛ осуждает поведение болельщиков «Спартака». В соответствии с Дисциплинарным регламентом принято решение наложить на «Спартак» денежный штраф. Также Лига проведёт консультации с руководителями «Спартака» и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов», — сказано в публикации.