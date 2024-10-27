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27 октября, 09:48

«Спартак» схлопотал штраф за буйных болельщиков на трибунах

КХЛ выписала «Спартаку» штраф за поведение болельщиков

Баннер болельщиков «Спартака». Фото © ХК «Спартак» Москва

Баннер болельщиков «Спартака». Фото © ХК «Спартак» Москва

Руководство КХЛ решило наказать московский «Спартак», болельщики которого позволяли себе оскорбительные кричалки в адрес соперника в мачте с питерским СКА. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«КХЛ осуждает поведение болельщиков «Спартака». В соответствии с Дисциплинарным регламентом принято решение наложить на «Спартак» денежный штраф. Также Лига проведёт консультации с руководителями «Спартака» и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов», — сказано в публикации.

Предупреждение от лиги получил также тренер СКА Роман Ротенберг за свои эмоциональные высказывания.

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Напомним, что петербургский СКА сумел вырвать победу в матче со «Спартаком», хотя счёт на табло уже в первом периоде показывал 0:2 в пользу московской команды. Баталии между коллективами всегда проходят в напряжённой обстановке, однако в этот раз болельщики «красно-белых» перегнули палку, с чем поначалу не согласились в КХЛ. Это во время послематчевой пресс-конференции подметил наставник питерцев, но в его словах нашли оскорбительный подтекст.

Владимир Озеров
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