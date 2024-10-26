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Регион
26 октября, 15:58
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«Спартак» призвал КХЛ дать оценку экспрессивным словам тренера СКА Ротенберга

Роман Ротенберг. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Роман Ротенберг. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

«Спартак» направил письменное обращение в Континентальную Хоккейную Лигу (КХЛ) после эмоциональных высказываний главного тренера СКА Романа Ротенберга в отношении болельщиков, журналистов и самой Лиги.

«В прямом эфире федерального канала «Матч ТВ», а также на официальной послематчевой пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте, Ротенберг Р.Б. позволил себе грубые, необоснованные высказывания в адрес наших болельщиков, представителей СМИ и всей Континентальной Хоккейной Лиги. В свойственной ему манере вседозволенности, главный тренер ХК СКА (Санкт-Петербург) под предлогом заботы о детях, присутствующих на трибунах матча, оскорбительно отозвался о болельщиках красно-белых по поводу скандирования кричалок, содержащих, по его мнению, нецензурную лексику», — констатировали в команде, отметив, что его поведение вызывает недоумение.

В клубе также назвали его заявления неуравновешенными и истеричными. Они не просто порочат достоинство Лиги, заставляют усомниться в компетенции сотрудников КХЛ, но ещё и направлены на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд, отметило руководство ХК.

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Напомним, петербургский СКА сумел одержать победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/25. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга. Фанаты «Спартака» в первом периоде скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея». Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг не оставил этот момент без внимания. Позже на пресс-конференции он жёстко прокомментировал поведение болельщиков и обвинил КХЛ в бездействии: «Когда матом орут всю игру, то лига должна вмешиваться, это неправильно».

Татьяна Миссуми
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