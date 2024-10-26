«Спартак» призвал КХЛ дать оценку экспрессивным словам тренера СКА Ротенберга

«Спартак» направил письменное обращение в Континентальную Хоккейную Лигу (КХЛ) после эмоциональных высказываний главного тренера СКА Романа Ротенберга в отношении болельщиков, журналистов и самой Лиги.

«В прямом эфире федерального канала «Матч ТВ», а также на официальной послематчевой пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте, Ротенберг Р.Б. позволил себе грубые, необоснованные высказывания в адрес наших болельщиков, представителей СМИ и всей Континентальной Хоккейной Лиги. В свойственной ему манере вседозволенности, главный тренер ХК СКА (Санкт-Петербург) под предлогом заботы о детях, присутствующих на трибунах матча, оскорбительно отозвался о болельщиках красно-белых по поводу скандирования кричалок, содержащих, по его мнению, нецензурную лексику», — констатировали в команде, отметив, что его поведение вызывает недоумение.

В клубе также назвали его заявления неуравновешенными и истеричными. Они не просто порочат достоинство Лиги, заставляют усомниться в компетенции сотрудников КХЛ, но ещё и направлены на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд, отметило руководство ХК.