Российский хоккеист «остался практически без носа» после удара белорусского «Тайсона»

В матче команды «Россия 25» и сборной Белоруссии на Кубке Первого канала (КПК) в Петербурге российский хоккеист Григорий Кузьмин получил перелом носа со смещением. По словам главного тренера хозяев Романа Ротенберга, причиной травмы стал удар хоккеиста из команды противника. При этом был очень сильный, «как у Майка Тайсона», отметил тренер.

«Это ключевой момент матча, игрока бьют в голову, перелом — судьи молчат. Это был удар Майка Тайсона, судьи провалили эту игру <...> У нас человек остался практически без носа. Дай бог, он вернётся ближе к плей-офф. Кто бы выжил после удара Майка Тайсона», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».