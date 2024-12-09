Покинул лёд досрочно: Драка Мичкова с канадцем из «Юты» на НХЛ попала на видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Ютой», который прошёл в воскресенье на льду «Флайерз», российский нападающий Матвей Мичков стал участником потасовки с канадским форвардом Барретом Хэйтоном. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Мичков попал в драку с игроком из «Юты». Видео © Telegram / Арсен Версен

Потасовка с участием Мичкова и Хэйтона произошла в конце третьего периода, когда матч подходил к завершению. Хоккеисты активно боролись на льду, что привело к столкновению, после которого последовала драка. Судьи вынесли решение: оба игрока должны отправиться на скамейку штрафников — им были назначены по две минуты за грубость.

Однако для 20-летнего россиянина ситуация осложнилась: помимо стандартного наказания, Мичков получил ещё и дисциплинарный штраф на 10 минут за неспортивное поведение. Это означало, что он был вынужден покинуть лёд досрочно.

После того как российский спортсмен вышел из игры, он направился в раздевалку, по пути к которой дал нескольким фанатам автограф. Это показало его дружелюбность и внимательность к болельщикам.

Стоит отметить, что этот инцидент не повлиял на впечатляющие результаты Мичкова в текущем сезоне НХЛ. На момент этого матча он провёл 26 встреч и набрал 25 очков, в том числе 11 забитых шайб и 14 результативных передач. Эти цифры делают его важным игроком для «Филадельфии».

Что касается Хэйтона, он был оштрафован на две минуты, но продолжил участвовать в игре по прошествии этого времени. В итоге матч завершился победой «Юты» со счётом 4:2.