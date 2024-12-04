Малкин установил рекорд НХЛ по голевым передачам и повторил достижение Овечкина

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал третьим действующим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забившим 150 различным вратарям. Это редкое достижение Малкин повторил в матче против «Флориды Пантерз», завершившемся победой его команды в овертайме со счётом 5:4. Ворота «Флориды» защищал Спенсер Найт, которому Малкин забил впервые в своей карьере.

На данный момент среди действующих игроков НХЛ подобного результата достигли также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забивший 178 вратарям, и одноклубник Малкина Сидни Кросби с 150 вратарями. Легендарный чех Яромир Ягр, который завершил карьеру в НХЛ, но продолжает выступать в чемпионате Чехии, также забивал 178 вратарям, что делает его соучастником рекорда.

Помимо этого, Малкин установил новый рекорд НХЛ по количеству результативных передач в овертаймах, сделав свою 29-ю передачу и обойдя предыдущий показатель американского форварда Патрика Кейна. Благодаря этому, он теперь занимает второе место в истории лиги по очкам в овертаймах, имея 42 очка. Лидером по этому показателю является Сидни Кросби с 46 очками.

Евгений Малкин, в своей карьере с «Питтсбург Пингвинз», трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России он дважды выигрывал золотые медали чемпионатов мира — в 2012 и 2014 годах, и трижды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Следующий матч «Питтсбург Пингвинз» проведет против «Нью-Йорк Рейнджерс» 7 декабря, начало в 3.30 по московскому времени. Малкин продолжает демонстрировать впечатляющую форму, проведя 27 игр в текущем сезоне, в которых забил шесть голов и отдал 18 результативных передач.