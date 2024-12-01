Капризов догнал Овечкина по числу голов в текущем сезоне НХЛ
Кирилл Капризов. Обложка © Х / Minnesota Wild
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в текущем сезоне НХЛ. В матче против «Нэшвилл Предаторз» Капризов отличился на 29-й минуте, забив свою 15-ю шайбу в сезоне.
Гол Капризова в ворота «Нэшвилл Предаторз». Видео. © Х / Minnesota Wild
Встреча дошла до овертайма, где Капризов отметился голевой передачей, проведя в нынешнем сезоне уже 13-й матч с двумя и более очками.
Оба хоккеиста лидируют среди российских игроков по количеству голов, однако в общем зачёте сезона лучшим снайпером остаётся канадец Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерз» с 18 шайбами. Отметим, что Капризов достиг отметки в 15 голов за 23 игры регулярного чемпионата, тогда как Овечкин сделал это за 18 матчей.
Однако для Овечкина сезон осложнился травмой. В матче против «Юты» он получил перелом малоберцовой кости левой ноги после столкновения с Джеком Макбэйном. Восстановление капитана «Кэпиталз» займёт от четырёх до шести недель, что может повлиять на его дальнейшие результаты в сезоне.