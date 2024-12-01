«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 03:44

Капризов догнал Овечкина по числу голов в текущем сезоне НХЛ

Кирилл Капризов. Обложка © Х / Minnesota Wild

Кирилл Капризов. Обложка © Х / Minnesota Wild

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в текущем сезоне НХЛ. В матче против «Нэшвилл Предаторз» Капризов отличился на 29-й минуте, забив свою 15-ю шайбу в сезоне.

Гол Капризова в ворота «Нэшвилл Предаторз». Видео. © Х / Minnesota Wild

Встреча дошла до овертайма, где Капризов отметился голевой передачей, проведя в нынешнем сезоне уже 13-й матч с двумя и более очками.

Оба хоккеиста лидируют среди российских игроков по количеству голов, однако в общем зачёте сезона лучшим снайпером остаётся канадец Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерз» с 18 шайбами. Отметим, что Капризов достиг отметки в 15 голов за 23 игры регулярного чемпионата, тогда как Овечкин сделал это за 18 матчей.

«Вашингтон» обыграл «Тампу», пока Овечкин находится на больничном
«Вашингтон» обыграл «Тампу», пока Овечкин находится на больничном

Однако для Овечкина сезон осложнился травмой. В матче против «Юты» он получил перелом малоберцовой кости левой ноги после столкновения с Джеком Макбэйном. Восстановление капитана «Кэпиталз» займёт от четырёх до шести недель, что может повлиять на его дальнейшие результаты в сезоне.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • НХЛ
  • Кирилл Капризов
  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar