«Вашингтон» обыграл «Тампу», пока Овечкин находится на больничном

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» разбили оппонентов из «Тампы» в регулярном чемпионате НХЛ даже без звёздного игрока Александра Овечкина на поле. Встреча завершилась со счётом 5:4.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил голевой пас и набрал 33 очка в сезоне (12 шайб+21 пас). Он занимает пятую строчку среди лучших бомбардиров сезона. «Вашингтонцы» провели уже четвёртую игру, с тех пор как Овечкин получил перелом малоберцовой кости на матче с «Ютой». Легендарный игрок сможет вернуться на лёд после нового года, пропустив 15 матчей.