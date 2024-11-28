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28 ноября, 06:16

«Вашингтон» обыграл «Тампу», пока Овечкин находится на больничном

Победа «Вашингтона» над «Тампой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / capitals

Победа «Вашингтона» над «Тампой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / capitals

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» разбили оппонентов из «Тампы» в регулярном чемпионате НХЛ даже без звёздного игрока Александра Овечкина на поле. Встреча завершилась со счётом 5:4.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил голевой пас и набрал 33 очка в сезоне (12 шайб+21 пас). Он занимает пятую строчку среди лучших бомбардиров сезона. «Вашингтонцы» провели уже четвёртую игру, с тех пор как Овечкин получил перелом малоберцовой кости на матче с «Ютой». Легендарный игрок сможет вернуться на лёд после нового года, пропустив 15 матчей.

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Напомним, в гостевом для «столичных» матче 19 ноября, где «Вашингтон» одержал победу над «Ютой» со счетом 6:2, Ови успел забить дубль, но в третьем периоде получил травму, из-за которой был вынужден покинуть лёд. Позже игрок «Юты» Джек Макбэйн признался, что ему очень жаль сломанную ногу россиянина.

Николай Рюмин
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