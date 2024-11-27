«Всё сжигается на льду»: Овечкин рассказал, почему не следит за питанием

Российский хоккеист и капитан «Washington Capitals» Александр Овечкин, один из лучших снайперов в истории НХЛ, в эфире «Матч ТВ» заявил, что не следит за своим питанием. Несмотря на это, он продолжает демонстрировать отличные результаты на льду, утверждая, что все излишние калории сжигаются во время тренировок и матчей.

«Я не слежу. Всё сжигается на льду, на тренировках. Есть люди, которые следят за питанием, и у них всё получается. А есть те, кто не следит, но и у них всё получается. Я привык к тому, что у меня есть собственный рацион, подготовка. Кого‑то слушать и говорить, что он делает что‑то неправильно, а кто‑то – правильно… Это не мне судить», — рассказал Овечкин в интервью.

В текущем сезоне Овечкин забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач в 18 матчах регулярного чемпионата. Однако недавно он получил травму — перелом малоберцовой кости, из-за чего он не сможет выйти на лёд от четырёх до шести недель. Это произошло в результате столкновения с нападающим «Юты» Джеком Макбэйном.

Несмотря на временное отсутствие на льду, Овечкин активно участвует в жизни команды и продолжает улучшать свои показатели. Он принимает участие в благотворительных мероприятиях, поддерживающих молодёжный спорт в России.

Овечкин продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забить 26 голов, чтобы догнать легендарного канадца с его 894 голами. Овечкин выразил желание завершить карьеру в составе «Washington Capitals», оставаясь частью команды и продолжая играть на высоком уровне даже после 40 лет. Это подчёркивает его преданность клубу, хоккею и стремление к новым достижениям.