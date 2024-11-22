«Вашингтон» пожелал выздоровления выбывшему на рекордный срок Овечкину

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил серьёзную травму. Она оставит его вне игры на рекордный срок. Пресс-служба клуба в своём Instagram* опубликовала фотографию Овечкина с подписью: «Поправляйся скорее». Выяснилось, что у Овечкина сломана малоберцовая кость левой ноги. Из-за травмы форвард не сможет выходить на лёд от четырех до шести недель, сообщили в пресс-службе лиги.

Для «Вашингтона» потеря капитана на такой длительный срок является большим ударом, учитывая его ключевую роль в команде. В свете этого, клуб активно поддерживает игрока и надеется на его скорейшее возвращение. Это отсутствие станет самым долгим в карьере Овечкина. За 20 сезонов в НХЛ он пропустил всего 59 игр, в том числе 35 из-за травм.

«Он такая большая часть нашей команды, но он вернется к нам. Теперь просто нужно, чтобы все игроки и тренера постарались чуть больше, чем обычно», — сказал тренер Спенсер Карбери.

Том Уилсон, один из игроков клуба, тоже прокомментировал травму Овечкина: «Он пропустит игры?» Для меня это в новинку. Он играет уже 20 лет каждую смену. Знаете, он мощный форвард, возможно, лучший бомбардир, который играет очень жестко. Я уверен, что он вернется сильнее, чем когда-либо, и скоро будет на высоте».

Травма Овечкина останавливает его погоню за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ в 894 шайбы. Забив 15 голов в своих первых 18 играх этого сезона, Овечкин увеличил общее количество голов за карьеру до 868.

Напомним, Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». В середине третьего периода он столкнулся с игроком «Юты» и получил травму. Россиянин не смог продолжить матч и ушёл в раздевалку. До травмы Овечкин успел забросить «Юте» две шайбы, огорчив 178-го вратаря в НХЛ. Это позволило 39-летнему форварду повторить достижение чешкого хоккеиста Яромира Ягра.