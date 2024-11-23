«Подавлен и опустошён»: Нападающего «Юты» мучает совесть за сломанную ногу Овечкина

Издание отмечает, что Макбэйн известен своей жёсткой манерой игры, но никогда не стремился специально травмировать соперников. Однако после того, как Овечкин получил повреждение, 24-летний канадец признался, что чувствует себя «подавленным и опустошённым».

Напомним, в гостевом для «столичных» матче 19 ноября, где «Вашингтон» одержал победу над «Ютой» со счетом 6:2, Овечкин успел оформить дубль, но в третьем периоде получил травму, из-за которой был вынужден покинуть лёд. Позже стало известно, что россиянин пропустит от четырёх до шести недель из-за сломанной ноги. Ови продолжает погоню за Уэйном Гретцки, который лидирует в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Сейчас их разделяет 26 голов.