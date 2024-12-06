Россиянин Матвей Мичков установил рекорд «Филадельфии» в матче с «Флоридой»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» одержала победу над «Филадельфия Флайерз» со счётом 7:5. Несмотря на поражение, российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вновь продемонстрировал свой талант — он первый новичок текущего сезона, который набрал более 20 очков.

19-летний Мичков сделал три результативные передачи во втором периоде и стал самым молодым игроком в истории «Филадельфии Флайерз», оформившим ассистентский хет-трик за одну 20-минутку. Всего на его счету 22 очка (9+13) в 24 матчах, что делает его лидером среди новичков по результативности.

Мичков также вошёл в историю клуба как четвёртый игрок моложе 20 лет, совершивший три передачи в одном матче. До него это удавалось таким звёздам, как Эрик Линдрос (1992), Глен Сибрук (1987) и Петер Зезель (1985).

Контракт Мичкова с «Филадельфией Флайерз» был подписан 1 июля 2024 года, а его годовая зарплата составляет 950 тысяч долларов. На драфте НХЛ 2023 года он был выбран под седьмым номером, что свидетельствует о высоком доверии клуба к молодому таланту.

Несмотря на поражение от «Флориды Пантерз», «Филадельфия Флайерз» продолжает борьбу за плей-офф, разделяя восьмую и девятую строчки с «Нью-Йорк Рейнджерс» в Западной конференции. Следующий матч команда проведет против «Бостон Брюинз» 7 декабря на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

Мичков продолжает впечатлять болельщиков и экспертов своей игрой, и его достижения в дебютном сезоне НХЛ говорят о большом потенциале и светлом будущем в профессиональном хоккее.