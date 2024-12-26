Россиянам объяснили, как правильно оказать доврачебную помощь при зимних травмах

Россиянам подсказали, как оказать первую помощь человеку, который упал на скользкой дороге зимой. В первую очередь необходимо остановить кровь, если она есть, прижав к ране чистую ткань, а затем поднять конечность. Об этом рассказал хирург Сергей Хрипков в беседе с URA.ru.

После остановки кровотечения необходимо промыть рану чистой водой или хлоргексидином. Далее следует продезинфицировать кожу с помощью антисептика и наложить стерильную повязку.

При попадании в рану посторонних предметов, например, песка или осколков льда, нельзя убирать их самостоятельно. Это может усилить кровотечение, объяснил Хрипков. Если был повреждён нос, например, при падении или игре в снежки, то следует сесть и наклонить голову вперёд, чтобы не допустить попадание крови в дыхательные пути и пищевод.

Хирург подчеркнул, что к врачу следует обращаться при любой ране, чтобы избежать осложнений. При необходимости специалист назначит необходимое лечение и сделает прививку от столбняка.