Россиянам объяснили, как добиться компенсации за травму на льду

Если человек получил травму из-за неэффективной работы коммунальных служб, которые не убирают снег и наледь, ему следует предъявить претензию организации, отвечающей за содержание территории. Так, если житель многоквартирного дома поскользнулся возле подъезда, то он может обратиться в управляющую компанию. Если же ЧП произошло за пределами придомовой территории, то ответственность может лечь либо на владельца ближайшего здания, либо на местную администрацию.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Роскачество. В ведомстве подчеркнули, что при получении травмы важно зафиксировать место и время происшествия. В частности, рекомендуется вызвать скорую, так как выписка из карты впоследствии поможет подтвердить факт ЧП. Если же медики не доставили пострадавшего в больницу, то необходимо самостоятельно обратиться в травмпункт. Кроме того, нужно сделать фотографии или видео места происшествия, отражающие дату и время, а также установить возможных свидетелей и записать их контактные данные. Помогут и записи с камер наблюдения.

«При осуществлении дальнейшего лечения необходимо получить и сохранить все справки с указанием срока лечения, больничный лист с отметками о периоде нетрудоспособности, чеки об оплате проезда к месту лечения и обратно, квитанции на оплату выписанных врачом лекарств и другие документы», — отметили в Роскачестве.