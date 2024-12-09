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9 декабря, 19:32

Врач предупредила об опасности мокрых ног и сквозняков

Терапевт Леонтьева: Мокрые ноги и сквозняки повышают риск простуды

Мокрые ноги и сквозняк могут способствовать переохлаждению организма, что в свою очередь может ослабить иммунную систему и повысить риск появления простуды. Об этом предупредила терапевт Наталья Леонтьева.

По словам медика, в мокрых ногах для сохранения тепла сужаются кровеносные сосуды, что способствует нарушению кровообращения в организме. Сквозняки же создают перепад температур в помещении, что приводит к переохлаждению, которое чревато снижением иммунитета. Чтобы не заболеть, специалист советует сократить время пребывания на холоде, а также больше двигаться на улице.

«Если необходимо проветрить помещение, открывайте окна только с одной стороны, чтобы создать небольшой поток воздуха и избежать сквозняков», — резюмировала терапевт в беседе с RuNews24.ru.
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Борис Эльфанд
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