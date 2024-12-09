Врач предупредила об опасности мокрых ног и сквозняков

Мокрые ноги и сквозняк могут способствовать переохлаждению организма, что в свою очередь может ослабить иммунную систему и повысить риск появления простуды. Об этом предупредила терапевт Наталья Леонтьева.

По словам медика, в мокрых ногах для сохранения тепла сужаются кровеносные сосуды, что способствует нарушению кровообращения в организме. Сквозняки же создают перепад температур в помещении, что приводит к переохлаждению, которое чревато снижением иммунитета. Чтобы не заболеть, специалист советует сократить время пребывания на холоде, а также больше двигаться на улице.