Шапку надень! Почему зимой нельзя выходить из дома без головного убора

Каждый из нас ещё с детства слышал, что, выходя из дома в холодное время года, нужно обязательно надеть шапку. Однако многие даже во взрослом возрасте игнорируют это правило. Почему нельзя отказываться от головного убора, объяснила врач общей практики Елена Алексенцева.

По её словам, зимой нужно максимально утепляться, а отказ от шапки чреват снижением иммунитета и спазмом сосудов. Кроме того, из-за переохлаждения могут активироваться хронические заболевания органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой системы. Также повысятся риски подхватить вирусы или бактерии.