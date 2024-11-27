Шапку надень! Почему зимой нельзя выходить из дома без головного убора
Врач Алексенцева: Отказ от шапки зимой чреват снижением иммунитета
Каждый из нас ещё с детства слышал, что, выходя из дома в холодное время года, нужно обязательно надеть шапку. Однако многие даже во взрослом возрасте игнорируют это правило. Почему нельзя отказываться от головного убора, объяснила врач общей практики Елена Алексенцева.
По её словам, зимой нужно максимально утепляться, а отказ от шапки чреват снижением иммунитета и спазмом сосудов. Кроме того, из-за переохлаждения могут активироваться хронические заболевания органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой системы. Также повысятся риски подхватить вирусы или бактерии.
«Максимально допустимая температура, при которой можно обойтись без шапки в холодное время года — это -5. Но только при условии сухой и безветренной погоды», — отметила собеседница портала «Страсти».
Ранее любителей ходить без шапки в холод предупредили о риске облысения. Кроме того, стилист объяснила, как сохранить причёску под шапкой.