«Точно выпадут»: Любителей ходить без шапки в холод предупредили о риске облысения Врач Егорова: В мороз без шапки мужчина может начать лысеть уже через месяц 17 октября, 03:30 Врач подчёркивает, что даже закалённым мужчинам не рекомендуется долго быть на морозе без головного убора. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Когда температура на улице падает до +1 градуса и ниже, мужчинам настоятельно рекомендуется надевать головной убор. Это предупреждение связано с тем, что холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов. В результате воздействия низких температур волосы могут начать выпадать, предупреждает дерматолог и трихолог Татьяна Егорова в беседе с Life.ru.

«Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной – это быстроделящийся орган, и он очень чувствителен к изменению внешней среды. Если она (Внешняя среда. — Прим. Life.ru) неблагоприятна, то да, волосы могут выпадать. Никаких кожных заболеваний именно холод не вызовет. Только вот именно за счёт спазма периферических сосудов на холоде, за счёт промерзания будут выпадать волосы», — отметила врач.

На возможность выпадения волос также влияют возраст, генетика и состояние здоровья человека. Некоторые могут не пострадать, если их организм привык к перепадам температур.

«Длительно в мороз точно нельзя находиться на холоде без шапки. Если каждый день ходить в холод без шапки, то волосы выпадут частично через месяц», — добавила трихолог.

Авторы Андрей Горяничев