Любительниц химических завивок предупредили о риске облысения
Хирург Умнов: Нехватка цинка, марганца, фтора может привести к облысению
Нарушение кровоснабжения фолликулов из-за высоких температур или использование химиических завивок может привести к облысению. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HBRH
Главной причиной потери волос как у женщин, так и у мужчин является нехватка тестостерона и, как следствие, гидротестостерона. В этом случае алопеция, или облысение, наблюдается уже к 45 годам. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.
В беседе с NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения подчеркнул, что у женщин в 15 раз меньше гидротестостерона, чем у мужчин. Если же его концентрация снижается, то нарушаются процессы образования волосяных фолликулов.
Кроме того, у женщин облысение может стать следствием нехватки цинка, марганца, фтора и других микроэлементов. Негативно скажется на росте волос и дефицит витамина B. Ещё одна причина — нарушение кровоснабжения фолликулов из-за высоких температур или использования химических реагентов при перманентной завивке.
«Снижению выработки гормона тестостерона у женщин также могут способствовать вирусные, бактериальные, грибковые хронические заболевания», — добавил специалист, призвав в таких случаях своевременно обращаться к врачу.
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