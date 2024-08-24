Любительниц химических завивок предупредили о риске облысения

Главной причиной потери волос как у женщин, так и у мужчин является нехватка тестостерона и, как следствие, гидротестостерона. В этом случае алопеция, или облысение, наблюдается уже к 45 годам. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.

В беседе с NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения подчеркнул, что у женщин в 15 раз меньше гидротестостерона, чем у мужчин. Если же его концентрация снижается, то нарушаются процессы образования волосяных фолликулов.

Кроме того, у женщин облысение может стать следствием нехватки цинка, марганца, фтора и других микроэлементов. Негативно скажется на росте волос и дефицит витамина B. Ещё одна причина — нарушение кровоснабжения фолликулов из-за высоких температур или использования химических реагентов при перманентной завивке.

«Снижению выработки гормона тестостерона у женщин также могут способствовать вирусные, бактериальные, грибковые хронические заболевания», — добавил специалист, призвав в таких случаях своевременно обращаться к врачу.