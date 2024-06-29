Как остановить выпадение волос: 5 советов от трихолога

Большое количество профессиональных шампуней, постоянные уходы и различные бьюти- и не только процедуры сегодня уже не являются гарантией того, что с вашими волосами всё будет в порядке. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, врач-эксперт клиники "Семейная" Наталья Лукашева объяснила "Вечерней Москве", что с проблемой выпадения волос встречается большое количество людей и часто пациенты не проходят даже минимального комплекса обследований.

"Рост волос — это энергетически высокозатратный процесс, поэтому любые строгие диеты, связанные с ограничением потребления калорий, будут неизбежно приводить к выпадению волос. То есть если вы пытаетесь похудеть, могут начаться проблемы с волосами", — рассказала Лукашева.

Именно поэтому, чтобы решить данный вопрос, для начала, как бы это банально ни звучало, необходимо начать питаться правильно. Например, включить в свой рацион говядину, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты, гречневую крупу и сою.

"Если же вы по каким-то причинам не можете полноценно употреблять в пищу животные белки, хорошей альтернативой поддержания здоровья волос является мезотерапия волосистой части головы при помощи коктейлей, содержащих необходимый спектр аминокислот", — добавила врач-дерматолог.

Она также объяснила, что чаще всего волосы выпадают из-за недостатка некоторых микроэлементов в организме. Наиболее распространённым является дефицит железа. При этом другими элементами, которые влияют на состояние, могут стать цинк, медь, селен, магний и кальций. Отражаются на волосах также некоторые эндокринные заболевания. Подобные проблемы, помимо трихолога, должен решать врач-эндокринолог.

Учитывая многообразие причин, которые могут привести к выпадению волос, лучшее решение этой проблемы — обращение к специалисту. Врач составит правильную тактику обследования и назначит необходимую терапию.