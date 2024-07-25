Эксперт рассказала, как спасти волосы от обжигающего солнца летом

У многих состояние и цвет волос разительно меняются летом. Чаще всего так происходит под воздействием агрессивных факторов, например, палящего солнца или же морской воды. Однако защитить волосы от вредного воздействия не так уж и сложно. О том, как это сделать, в беседе с Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Солёная (море) и хлорированная (бассейн) вода, попадая через чешуйки волоса, могут вымывать цвет и наносить повреждения волосам. Чтобы этого не произошло, эксперт советует перед купанием смачивать волосы пресной водой или наносить на них несмываемый кондиционер. Это поможет снизить впитывание солей и хлора. А после купания нужно тщательно промыть волосы пресной водой.

Также специалист порекомендовала не забывать о термозащитных средствах при укладке волос, так как фен, плойка и другие нагревающиеся до высоких температур инструменты могут разрушать структуру волос и способствовать потере цвета. В целом, в летний период намного лучше сушить волосы естественным образом, указала собеседница Life.ru.

Если ваши волосы окрашены, придётся приложить больше усилий для сохранения их цвета. Используйте шампуни и кондиционеры, специально предназначенные для окрашенных волос — они содержат мягкие моющие средства и компоненты, сохраняющие цвет. Регулярно применяйте увлажняющие маски и кондиционеры, поскольку красители истощают волосы, лишая их влаги. Используйте несмываемые кондиционеры и масла для волос. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Эксперт добавила, что агрессивные шампуни и недостаточное увлажнение будут способствовать быстрому вымыванию цвета. Кроме того, она посоветовала избегать частого мытья волос, так как оно чревато потускнением. Мыть и ополаскивать волосы, пояснила специалист, нужно холодной или прохладной водой — это поможет сохранить цвет. Можно использовать и сухой шампунь.