Как сохранить причёску под шапкой: Лайфхаки от стилиста

В холодную погоду нельзя выходить на улицу без шапки, однако из-за неё может испортиться причёска. Чтобы волосы сохранились в полном порядке, необходимо следовать нескольким простым советам, которые в интервью радио Sputnik дала стилист Галина Тоторина.

Прежде всего следует помнить, что причёска под шапкой испортится, если волосы влажные, поэтому их нужно тщательно высушить феном. Зафиксировать объем поможет функция холодного воздуха. А чтобы избежать эффекта грязных волос, придётся отказаться от средств с сильной фиксацией в пользу сухого лака.

Кроме того, эксперт рекомендовала пользоваться термозащитными средствами и легкими несмываемыми продуктами, которые положительно скажутся на здоровье волос. Полезный эффект окажет и массаж головы после снятия головного убора. Не забывайте также мыть шапку.

«Отдавайте предпочтение шапкам из натуральных материалов. Шёлковая или сатиновая подкладка — лучший вариант для сохранения причёски. Либо рассмотрите альтернативы: платки, береты, капоры», — рекомендовала стилист.