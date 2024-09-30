Стилист Лисовец рассказал мужчинам, как одеваться модно этой осенью

Осень 2024 года требует от мужчин пересмотра своего гардероба в сторону более изысканного стиля. Стилист Владислав Лисовец подчёркивает, что спортивные вещи, такие как толстовки и кроссовки, лучше оставить для занятий спортом или отдыха на природе. В рамках беседы с корреспондентом URA.ru эксперт рассказал о современных модных тенденциях и том, как создать элегантный образ.

Стилист рекомендует обратить внимание на прямые брюки, которые прекрасно комбинируются с рубашками. По его словам, стоит выбирать приталенные пиджаки, которые будут слегка большими, а не слишком обтягивающими. Возвращение галстуков также стало трендом, причём их носить можно не только с классическими костюмами, но и с более неформальными нарядами, такими как кожаные брюки и джинсы.

«Мы его носим с кожаными брюками, с джинсами — с тем, с чем по канонам не положено. Так получается и современный, и чуть элегантный образ», — делится советами стилист.

Важным элементом нового стиля также становится обувь. Эксперт рекомендует заменить привычные кроссовки на более классические варианты, такие как туфли или ботинки. Их можно смело комбинировать не только с брюками, но и с широкими джинсами и белой рубашкой. При этом пиджак может быть в клетку или иметь другой интересный цвет.

«...Такое сочетание будет очень выигрышно смотреться», — резюмирует специалист.