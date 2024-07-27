Влад Лисовец ввязался в судебные тяжбы ради кошельков соседей Влад Лисовец подал в суд на управляющую компанию из-за повышения тарифов 27 июля, 15:30 Влад Лисовец. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Стилист Влад Лисовец обратился с иском в суд против компании "Темпострой", которая увеличила тарифы на обслуживание нежилых помещений в его доме в Москве. Как он рассказал SHOT, ни одной внятной причины изменений в тарифной сетке озвучено не было.

Влад Лисовец возмущён ростом тарифов. Видео © Telegram / SHOT

"Произошло незаконное повышение тарифа для нежилых помещений в нашем доме. Я как председатель ТСЖ общался с руководством "Темпостроя", на что мне не поступило никаких адекватных ответов, по какой причине в несколько раз повышен тариф", — пояснил стилист.

По его словам, он уже два года председательствует в ТСЖ "Дом на Сретенке" в Красносельском районе столицы. Возмущение жильцов вызвало решение "Темпостроя" об увеличении тарифов на нежилые помещения, а таковых в доме насчитывается немало. Коммунальщики отказались урегулировать спор в досудебном порядке и сослались на то, что тарифы увеличены согласно российским законам. Тогда Лисовец от лица собственников жилья обратился в суд с требованием сделать перерасчёт платежей в сторону их уменьшения.

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Авторы Татьяна Миссуми