Шапка — провинциально: Влад Лисовец рассказал, какой головной убор носить этой зимой Стилист Лисовец: Зимой будут в моде кепи, береты, тёплые косынки 17 октября, 12:28 Стилист Владислав Лисовец. Фото © VK / Владислав Лисовец

Тренд на вязаные шапки уже прошёл, и модницам этой зимой лучше утеплиться с помощью косынки, кепи, берета. Такие советы в беседе с Life.ru дал стилист Владислав Лисовец.

По его словам, зимой 2024/2025 будут в моде кепи, береты, тёплые косынки, которые нужно повязывать в русском стиле, но носить не так, как это делали в России 50 лет назад. Лисовец советует миксовать косынку с утеплёнными кожаными куртками и казаками.

То есть мы добавляем головной убор, не совсем подходящий к цельному образу, и чем он экстравагантнее, тем лучше. Поэтому так полюбившиеся всем вязаные шапочки сегодня выглядят уже слишком простенько, неинтересно и, не побоюсь этого слова, провинциально. Владислав Лисовец Стилист

Если не нравится косынка, то можно выбрать кожаную кепку — даже с ушами. Однако в большей степени самые трендовые головные уборы сегодня — в русском стиле.

«А косынка — это сегодня абсолютный тренд с помадой и с очками. Это будет выглядеть очень актуально и интересно», — добавил стилист.

А ранее Влад Лисовец дал совет и для мужчин: он рассказал, что осень 2024 года требует пересмотра своего гардероба в сторону более изысканного стиля. По словам стилиста, спортивные вещи, такие как толстовки и кроссовки, лучше оставить для занятий спортом или отдыха на природе.