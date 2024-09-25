Стилист Рогов назвал наряды Оксаны Самойловой дешёвыми, но она утёрла ему нос Стилист Рогов оценил наряды Оксаны Самойловой и назвал их дешёвыми 25 сентября, 14:41 Стилист Александр Рогов и жена Джигана Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandrrogov, © ТАСС / Александр Полегенько

Стилист Александр Рогов распёк стиль блогерши и жены Джигана Оксаны Самойловой. По его словам, красавица часто носит дешёвые платья.

«Оксана часто в каких-то дурацких дешёвых платьях», — заявил Рогов, добавив, что и Самойлова, и её супруг Джиган давно могли бы стать российскими Хейли и Джастином Бибером.

Но Оксана не растерялась и достойно ответила стилисту.

«Я реально не понимаю моду, мне это некрасиво, мне это не нравится. Вот эти мужики на каблуках и так далее — не моё это. Я могла бы быть «модной», у меня на это есть все опции, но реально не моё — мне это всё кажется максимально странным. Мне внутренне что Prada надеть, что вещь за 500 рублей — я одинаково себя ощущаю в этом, главное, чтобы мне нравилось», — призналась Оксана.

Самойлова также опубликовала несколько образов Рогова и заявила, что она и её семья не являются поклонниками дорогих, брендовых и мешковатых вещей.

Ранее Самойлова, которая является многодетной мамой, рассказала, что в текущем учебном году очень хорошо сэкономила на покупке школьной формы. Например, в 2023 году Оксана отдала за юбки, платья и брюки примерно 500 тысяч рублей. В этот же раз школьные тетради и форму бизнесвумен купила за 20 тысяч рублей.

Авторы Наталья Афонина