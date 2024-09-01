Оксана Самойлова собрала детей в школу на маркетплейсах всего за 20 тысяч рублей
Оксана Самойлова с мужем Джиганом и детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Имярек
Звёздная многодетная мама Оксана Самойлова рассказала SHOT, что смогла сэкономить на покупке школьной формы для трёх дочек к 1 сентября: в этом году потратила только 20 тысяч рублей, хотя в прошлом юбки, платья и кофты обошлись ей почти в 500 тысяч.
Как блогерша рассказала телеграм-каналу, к этому Дню знаний семья почти не готовилась — много дел, работы и съёмок. Поэтому всё к школе бизнесвумен закупила на маркетплейсах в последний момент — от ручек за 59 рублей до пиджака за две тысячи. По её словам, это оказалось выгодно и удобно — ранее она всё покупала в магазинах.
Что касается мотивации хорошо учиться, тут, по словам Самойловой, лучше всего работают деньги: блогерша платит своим детям за хорошие оценки. При этом никаких штрафов за плохие отметки нет. Она уверяет, что ещё пару лет назад следила за успеваемостью более дотошно, но сейчас относится к ней гораздо спокойнее. Звёздная мама считает, что не стоит ругаться с ребёнком из-за оценок, главное — реальные знания.
С домашним заданием старшим девочкам, Ариеле и Лее, Оксана уже не помогает, в случае сложностей на помощь приходят онлайн-репетиторы. А вот Майя, которая в этом году идёт в первый класс, ещё может рассчитывать на знания своих родителей — Оксана собирается поддерживать её максимально активно.
Также Самойлова рассказала SHOT, что они с Джиганом приняли решение не отдавать младшего ребёнка — 4-летнего Давида — в детский сад: поскольку все старшие девочки будут ходить в школу, супруги хотят проводить с сыном как можно больше времени дома.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Джиган и Самойлова с детьми провели отпуск в роскошном One&Only Reethi Rah на Мальдивах, арендовав две смежные виллы с бассейнами. Ночь в таком жилье стоит около 600 тысяч рублей. Отель подчёркивает свою уникальность как идеальное место для уединённого отдыха.
Между тем, недавно Life.ru рассказывал, что в нашей стране наблюдается существенный рост цен на школьные принадлежности. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец даже обратилась к властям с просьбой ограничить увеличение стоимости канцтоваров перед учебным годом. В Госдуме выразили обеспокоенность ситуацией и пообещали обязательно что-нибудь придумать. А вот Родкомы и «Отцы России» поспорили об ограничении цен на канцтовары перед 1 сентября, вспомнив времена СССР.