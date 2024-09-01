Оксана Самойлова собрала детей в школу на маркетплейсах всего за 20 тысяч рублей

Звёздная многодетная мама Оксана Самойлова рассказала SHOT, что смогла сэкономить на покупке школьной формы для трёх дочек к 1 сентября: в этом году потратила только 20 тысяч рублей, хотя в прошлом юбки, платья и кофты обошлись ей почти в 500 тысяч.

Как блогерша рассказала телеграм-каналу, к этому Дню знаний семья почти не готовилась — много дел, работы и съёмок. Поэтому всё к школе бизнесвумен закупила на маркетплейсах в последний момент — от ручек за 59 рублей до пиджака за две тысячи. По её словам, это оказалось выгодно и удобно — ранее она всё покупала в магазинах.

Что касается мотивации хорошо учиться, тут, по словам Самойловой, лучше всего работают деньги: блогерша платит своим детям за хорошие оценки. При этом никаких штрафов за плохие отметки нет. Она уверяет, что ещё пару лет назад следила за успеваемостью более дотошно, но сейчас относится к ней гораздо спокойнее. Звёздная мама считает, что не стоит ругаться с ребёнком из-за оценок, главное — реальные знания.

С домашним заданием старшим девочкам, Ариеле и Лее, Оксана уже не помогает, в случае сложностей на помощь приходят онлайн-репетиторы. А вот Майя, которая в этом году идёт в первый класс, ещё может рассчитывать на знания своих родителей — Оксана собирается поддерживать её максимально активно.

Также Самойлова рассказала SHOT, что они с Джиганом приняли решение не отдавать младшего ребёнка — 4-летнего Давида — в детский сад: поскольку все старшие девочки будут ходить в школу, супруги хотят проводить с сыном как можно больше времени дома.