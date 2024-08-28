«Подумаем над механизмами»: В Госдуме пообещали решить ситуацию с ростом цен на сборы детей в школу

В Госдуме понимают обеспокоенность родителей тем, как растёт стоимость сборов ребёнка в школу, и займутся проработкой соответствующих механизмов. Хотя, учитывая то, что до 1 сентября остались считаные дни, оперативно повлиять на ситуацию не получится. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, прокомментировавший Life.ru ситуацию с ростом цен на школьные принадлежности, о котором заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

«Мы понимаем обеспокоенность родителей, которые, собирая детей в школу, сталкиваются с ростом цен. Они действительно значительно возросли, и это не только у нас: во всём мире инфляция достаточно динамичная. Но то, что касается сборов в школу, это, как правило, происходит в преддверии 1 сентября — мы сталкиваемся с ростом цен на цветы, на ранцы, на тетрадки, дорожает и школьная форма», — отметил он.

Когда Дума вернётся после каникул к своей работе, обязательно рассмотрим это предложение, чтобы подумать над механизмами. Понятно, что за считаные дни до 1 сентября в условиях отпусков никакой реакции оперативной быть не может, то есть в данной ситуации что-то изменить нельзя. Председатель Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв

Парламентарий добавил, что существуют инструменты, которые могут обеспечить преференции производителям школьных товаров, — дешёвые и длинные деньги (долгосрочные займы) или техническое перевооружение. Именно так действовал Фонд развития промышленности, выделяя профильным предприятиям по производству масок и медицинских препаратов средства для закупки нужного оборудования во времена ковида. Тогда эффект не заставил себя долго ждать — издержки начали снижаться, а стоимость масок и прочих средств индивидуальной защиты существенно упала. Так что возможность повлиять на ситуацию через изменение налогового режима есть.

Впрочем, не стоит забывать, что между производителями товаров и их потребителями всегда происходит естественная торговля, напомнил наш собеседник. И хотя вопрос помощи производителям обязательно будет обсуждаться в Госдуме, сам депутат полагает, что нужно сделать акцент на поддержке граждан с детьми и с невысокими доходами посредством целевой материальной помощи, которую они смогут потратить на то, что важнее в их конкретной ситуации. Кому-то нужны новые обувь и одежда, другим необходим новый ранец — каждая семья лучше понимает собственные потребности.

«Преференции для людей с невысокими доходами и детьми-школьниками — на мой взгляд, очень хороший и правильный механизм. Но не могу не отметить, что фракция «Единая Россия» ещё 1,5–2 месяца назад в рамках партийной инициативы «Собери ребёнка в школу» проделала довольно большую работу. Вот, в частности, я избираюсь от Самары. И мы с коллегами, каждый из нас, приобрели по несколько десятков собранных ранцев для школьников. После этого их через партию передавали наиболее нуждающимся», — добавил депутат.

Решение проблемы должно быть комплексным. Отчасти сгладить ситуацию можно с помощью рекомендаций по заблаговременному приобретению товаров для школы: чтобы люди не затягивали с покупкой до сентября, когда начинается настоящий ажиотаж. С другой стороны, действительно нужно проработать меры поддержки производителей канцелярских и школьных товаров, не забывая про льготы и поддержку семей с детьми школьного возраста и невысокими доходами, над чем, в общем-то, правительство сейчас и работает. В частности, именно об этой проблеме говорил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, добавил Гутенёв.

Как отметил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, стоимость сбора ребёнка в школу может превышать даже 20 тысяч рублей. Это, по его словам, действительно очень серьёзные средства, и для семейного бюджета это достаточно большая нагрузка.

«Поэтому, конечно, есть экономические обоснования роста цены. То есть, когда идёт резкий рост спроса при ограниченном количестве продукции, то она растёт в цене. Это очевидно. Но при этом многие продавцы, пользуясь такой ситуацией, ведут себя недобросовестно и сильно завышают стоимость, делают очень высокую наценку. Конечно, мы понимаем, что органы ФАС должны реагировать и предотвращать такие случаи, но не всегда они успевают это сделать, потому что повышение цен идёт очень краткосрочно и быстро», — пояснил он.