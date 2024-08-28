По две тысячи за пенал: Госдуму просят ограничить рост цен на канцтовары перед учебным годом
Волынец предложила Госдуме ограничить торговую наценку на канцтовары
Родители школьников отмечают рост цен на тетради и канцелярские товары. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
В России следует законодательно ограничить торговую наценку на канцтовары и другие школьные принадлежности, особенно в преддверии учебного года. С таким предложением обратилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в сразу два профильных комитета Госдумы. Оба документа есть в распоряжении редакции Life.ru.
В обращении на имя председателя Комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенёва она указывает, что подготовка детей к учебному году и покупка необходимых товаров для многих семей являются существенной статьёй расходов семейного бюджета, а для многодетных и малообеспеченных семей и вовсе становятся причиной оформления потребительского кредита.
По данным Росстата, на экипировку одного ребёнка к учебному году семья тратит примерно 22–27 тысяч рублей, и это далеко не предел: если семья многодетная, сумма затрат увеличивается кратно.
В связи с введением обязательных требований соответствия школьных товаров нормам ГОСТ и удорожанием данной категории продукции прошу вас оказать содействие снижению расходов на сборы в школу и рассмотреть возможность проработки вопроса льготного налогообложения для производителей, специализирующихся на школьных товарах (одежда, канцелярские товары, школьные ранцы и др.), и ограничения торговой наценки.
Из письма Ирины Волынец на имя председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенёва
В запросе на имя председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной детский омбудсмен указывает, что актуальной повесткой дня являются вопросы обеспечения народосбережения, защиты материнства и детства и поддержки семей, имеющих детей.
«Эти вопросы напрямую влияют на принятие каждой отдельной семьёй решения о рождении нового члена семьи, а значит, и увеличения рождаемости в стране в целом», — указала Волынец, вновь поднимая проблему удорожания канцелярии к концу августа, когда у семей, где растут школьники, самая горячая в финансовом плане пора.
Ранее Life.ru предупреждал россиян о подорожании школьной формы на 50% к 1 сентября. Согласно данным аналитиков, сегодня за полный комплект школьной одежды и обуви родителям придётся отдать около 30 тысяч рублей за девочку и около 35 тысяч рублей за мальчика.