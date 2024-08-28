По две тысячи за пенал: Госдуму просят ограничить рост цен на канцтовары перед учебным годом

В России следует законодательно ограничить торговую наценку на канцтовары и другие школьные принадлежности, особенно в преддверии учебного года. С таким предложением обратилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в сразу два профильных комитета Госдумы. Оба документа есть в распоряжении редакции Life.ru.

В обращении на имя председателя Комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенёва она указывает, что подготовка детей к учебному году и покупка необходимых товаров для многих семей являются существенной статьёй расходов семейного бюджета, а для многодетных и малообеспеченных семей и вовсе становятся причиной оформления потребительского кредита.

По данным Росстата, на экипировку одного ребёнка к учебному году семья тратит примерно 22–27 тысяч рублей, и это далеко не предел: если семья многодетная, сумма затрат увеличивается кратно.

В связи с введением обязательных требований соответствия школьных товаров нормам ГОСТ и удорожанием данной категории продукции прошу вас оказать содействие снижению расходов на сборы в школу и рассмотреть возможность проработки вопроса льготного налогообложения для производителей, специализирующихся на школьных товарах (одежда, канцелярские товары, школьные ранцы и др.), и ограничения торговой наценки. Из письма Ирины Волынец на имя председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенёва

В запросе на имя председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной детский омбудсмен указывает, что актуальной повесткой дня являются вопросы обеспечения народосбережения, защиты материнства и детства и поддержки семей, имеющих детей.

«Эти вопросы напрямую влияют на принятие каждой отдельной семьёй решения о рождении нового члена семьи, а значит, и увеличения рождаемости в стране в целом», — указала Волынец, вновь поднимая проблему удорожания канцелярии к концу августа, когда у семей, где растут школьники, самая горячая в финансовом плане пора.