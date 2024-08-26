Педиатр объяснила, сколько должен весить рюкзак школьника

Вес рюкзака для школьника установлен законодательно рядом нормативных актов, с которыми можно ознакомиться на сайте РПН. Об этом в беседе с Life.ru рассказала главный врач клиники "Семейная" в Истринском районе, куратор направления "Педиатрия" Мария Чахнашвили, отвечая на вопрос Life.ru о том, сколько должен весить ранец школьника.

«Вес рюкзака для ребёнка очень важен, потому что в последнее время у детей стало существенно больше проблем с осанкой и опорно-двигательным аппаратом. Это связано и со злоупотреблением гаджетами, и со снижением физической активности, и с сидячим образом жизни у детей», — отметила медик.

По её словам, на ученических ранцах и портфелях обязательно должна быть маркировка по возрасту. Вес самого портфеля без учебников для начальных классов регламентирован в 700 г, для средних и старших классов — не более килограмма. Обязательным требованием также является жёсткая плотная спинка для ранца у детей младшего школьного возраста, чтобы было полное прилегание к спине ребёнка и равномерное распределение веса, добавила эксперт.

Педиатр подчеркнула, что для портфелей детей, обучающихся в начальных классах, есть определённые требования: высота рюкзака от 30 до 36 см, ширина от 6 до 10 см. Однако, по её словам, необходимо учитывать вес учебников и тетрадок, которые дети носят собой, и для этого тоже есть регламенты, определённые законодательно.

«Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для детей первых-вторых классов определён как не более чем полтора килограмма, третий-четвёртый классы — не более 2 кг; пятые-шестые классы — не более 2,5 килограмма; седьмые-восьмые классы — не более 3,5 килограмма; девятые-одиннадцатые классы — не более 4 кг», — отметила медик.

Эти цифры не случайны, в качестве ориентировочного теста используют отношение суммарного веса портфеля и учебников к весу ребёнка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Педиатр Мария Чахнашвили

Врач напомнила, что помимо веса самого портфеля важно учитывать, что ученические рюкзаки должны иметь фурнитуру со светоотражающими элементами на передних и боковых поверхностях, должны быть выполнены из материалов ярких контрастных цветов. Также ранцы должны быть лёгкими, прочными, водоотталкивающими и удобными и простыми в чистке и уходе.