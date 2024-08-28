Родкомы и «Отцы России» поспорили об ограничении цен на канцтовары перед 1 сентября, вспомнив времена СССР Глава «Отцов России» Коченов поддержал ограничение роста цен на канцтовары 28 августа, 15:31 День знаний 1 сентября. Обложка © АГН "Москва"/Сергей Киселев

И российские родители, и эксперты признают, что проблема роста цен на школьные принадлежности перед новым учебным годом есть. Однако опрошенные Life.ru председатель Ассоциации родительских комитетов России Ольга Леткова и глава движения «Отцы России» Андрей Коченов разошлись во мнениях, как эту проблему стоит решать.

Мы попросили экспертов прокомментировать инициативу детского омбудсмена в Республике Татарстан Ирины Волынец о законодательном ограничении торговой наценки на канцтовары и другие школьные принадлежности, особенно в преддверии 1 сентября. Леткова считает, что госрегулирование цен — это экономически непродуманный шаг.

«В этом году называется цифра 10% — общее подражание. Это не самое бедственное положение, но для некоторых семей безусловно, ощутимо. Поэтому обеспокоенность детского омбудсмена Ирины Волынец понятна, и мы во многом её разделяем. Но, конечно, тот способ, который она предложила — государственное регулирование цен, я считаю, что это экономически непродуманный шаг», — заявила она Life.ru.

По её мнению, это разрушительно для отрасли, для производителей, а также чревато снижением производства, дефицитом товаров, когда ничего нельзя достать, как в СССР, и даже появлением «чёрных рынков». Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, напомнила, что почти во всех регионах страны есть ряд мер, направленных на помощь семье для сбора ребенка в школу.

«Можно постараться купить пенал за 2000, но на самом деле его можно и гораздо дешевле купить. Это зависит от производителя, покупателя. Очень много и недорогих товаров эконом-класса, они вполне приемлемые. Каждый выбирает по своему кошельку и, слава Богу, что такой выбор есть. Я хочу, чтобы родители понимали, что в каждом регионе есть возможность получить помощь (по сбору ребёнка в школу — Прим. Life.ru)», — добавила Леткова.

А вот руководитель движения «Отцы России» Андрей Коченов согласен, что некоторые производители «канцелярки» перед 1 сентября «теряют стыд и совесть». Он согласен с омбудсменом Волынец, что в такой ситуации процессами регулирования цен должно управлять государство.

Повышение идёт перед непосредственно учёбой, потому что знают, что наступил сезон, и предприниматели без стыда и совести накручивают цены на всё. И, конечно, государство, этими процессами должно управлять. Я согласен с Ириной Волынец, что рост цен надо сдерживать. Но я бы добавил сюда, что всё-таки необходимо увеличивать и соответствующую поддержку семей, особенно многодетных. Это надо делать просто обязательно, многодетным семьям надо помогать. Если даже цены растут, их это не должно как-то ущемлять. Андрей Коченов Руководитель движения «Отцы России»

Коченов поднял также ещё один важный вопрос — о поддержке учителей. Он призвал повысить педагогам зарплаты и «вернуть» в школы учителей-мужчин, которые будут заниматься, в том числе, воспитанием подрастающего поколения.

Ранее Life.ru также предупреждал россиян о подорожании школьной формы на 50% к 1 сентября. Согласно данным аналитиков, сегодня за полный комплект школьной одежды и обуви родителям придётся отдать около 30 тысяч рублей за девочку и около 35 тысяч рублей за мальчика.