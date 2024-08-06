Подсчитана стоимость роскошного отдыха Джигана и Самойловой на Мальдивах

Звёздная пара Джиган и Оксана Самойлова наслаждаются отпуском на Мальдивах, выбрав для этого роскошный отель One&Only Reethi Rah, расположенный на побережье Индийского океана. Как сообщает портал "Страсти", стоимость их отдыха может достигнуть миллионов рублей.

Пара с детьми остановилась в двух смежных виллах с частными бассейнами. Эти виллы могут разместить до шести человек. Ночь в таком жилье стоит около 600 тысяч рублей. Учитывая, что семья планирует провести на острове неделю, сумма за весь отдых составит примерно 4,2 миллиона рублей.

Отель подчёркивает свою уникальность как идеальное место для уединённого отдыха.