6 наших звёзд, кто в своей физической форме не уступает профессиональным спортсменам

Наши знаменитости всегда удивляют: они успешны, талантливы и, что важно, в потрясающей физической форме. Эти шесть мужчин могли бы составить конкуренцию профессиональным спортсменам. Кто они, звёзды, которые даже на экране кажутся невероятно подтянутыми и мускулистыми?

1. Дмитрий Нагиев — человек-оркестр

Секреты физической формы Дмитрия Нагиева и других звёзд. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /nagiev.universal

Дмитрий Нагиев — один из самых узнаваемых и любимых актёров и телеведущих России. Его мужественная внешность и сильная фигура — результат многолетней работы над собой. Дмитрий ежедневно занимается спортом, сочетая силовые тренировки с йогой и плаванием. Распорядок дня артиста строго подчинён режиму тренировок и питания, и результат виден невооружённым глазом. Нагиев — настоящий пример для подражания для тех, кто стремится поддерживать себя в форме независимо от возраста.

2. Сергей Лазарев — певец с телом атлета

Сергей Лазарев и ещё 5 звёзд в отличной физической форме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Сергей Лазарев обладает не только сильным голосом, но и завидной фигурой с кубиками на прессе. Он регулярно публикует фотографии своих тренировок в социальных сетях, вдохновляя миллионы подписчиков на занятия спортом. Сергей предпочитает разнообразие: бег, плавание, силовые упражнения и йогу. Такой комплексный подход позволяет ему оставаться в отличной форме и быть готовым к любым испытаниям — будь то концерты, съёмки или участие в международных конкурсах красоты.

3. Джиган — рэпер и фитнес-гуру

Топ-6 звёзд в лучшей физической форме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Рэпер Джиган давно известен страстью к фитнесу. Автор хита "Надо подкачаться" постоянно делится в соцсетях своими тренировками. Джиган занимается бодибилдингом, что видно по его внушительным мышцам. Целеустремлённость и дисциплина рэпера заслуживают уважения. Джиган показывает, что совмещать музыкальную карьеру и спорт — возможно… и даже необходимо для поддержания высокого уровня энергии и здоровья.

4. Роман Курцын — актёр и каскадёр в одном лице

Знаменитости, которые могли бы стать спортсменами: Роман Курцын. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kurtsyn_roman

Роман Курцын — не просто актёр, но и профессиональный каскадёр, что требует невероятной физической подготовки. Мужчина занимается боевыми искусствами, кроссфитом и гимнастикой. Он регулярно выполняет сложные трюки на съёмочной площадке, поэтому тело Романа должно быть в идеальной форме. Курцын не только вдохновляет зрителей своими ролями, но и мотивирует заниматься спортом и не бояться сложных физических задач.

5. Стас Костюшкин — певец и спортсмен

Как звёзды шоу-бизнеса поддерживают себя в отличной форме: Стас Костюшкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_kostyushkin_official

Стас Костюшкин известен не только своими песнями, но и стальным торсом. Бывший спортсмен, он продолжает поддерживать себя в отличной форме с помощью регулярных тренировок. Стас увлекается плаванием, бегом и силовыми упражнениями. Его здоровый образ жизни — это не просто необходимость, а стиль жизни, который Костюшкин активно пропагандирует среди своих поклонников.

6. Павел Деревянко — актёр с отличной физической формой

Топ-6 звёзд, которые не уступают спортсменам по физической форме: Павел Деревянко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pablo_derevyanko

Павел Деревянко — яркий представитель российского кино, который обладает не только актёрским талантом, но и впечатляющей фигурой. Павел занимается спортом с детства и сейчас продолжает поддерживать себя в форме с помощью фитнеса, бега и плавания. Упорство и дисциплина помогают Деревянко не только на экране, но и в реальной жизни, показывая, что такая фигура — это результат ежедневного труда и дисциплины.