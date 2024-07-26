"Никогда так не переживала": Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс загремела в больницу после прогулки в парке
Экс-солистку "Ленинграда" Алису Вокс укусил клещ на прогулке в парке
Алиса Вокс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alisavox
Бывшая солистка рок-группы "Ленинград" Алиса Вокс (Кондратьева) загремела в больницу после обычной прогулки в парке. Артистку укусил клещ, и, призналась она журналистам, незваный "пассажир" на ноге был замечен только на утро.
"Утром проснулась, и у меня сильно болело под коленом. Начала осматривать и обнаружила клеща. Мы быстро дозвонились до городских служб, нас хорошо проинформировали, объяснили, куда ехать. Муж повёз меня в городской травмпункт", — поделилась артистка с kp.ru.
Врачи вытащили членистоногое и отпустили певицу домой, и она поехала в лабораторию Роспотребнадзора, чтобы сдать его и убедиться, что не подхватила никакой заразы. К слову, Вокс даже дала имя животинке — Генри, и признаётся, что никогда так не переживала за здоровье клеща.
Исследование клеща займёт 40 тревожных часов, однако певицу успокоили: в Москве, как оказалось, энцефалитных клещей не водится. Правда, и прививку ей не поставили, так как препарат противопоказан при её редком аутоиммунном заболевании.
Напомним, недавно Алиса Вокс призналась, что болеет редкой болячкой — системным аутоиммунным заболеванием крови. Из-за этого певица вынуждена раз в год проходить химиотерапию. Более того, недуг стал одной из причин её ухода из "Ленинграда".