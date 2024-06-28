"Раз в год делаю химиотерапию": Экс-солистка "Ленинграда" раскрыла свой неизлечимый диагноз

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс рассказала, что у неё редкое заболевание крови. В беседе со спортсменкой Аллой Шишкиной она призналась, что ушла из коллектива Сергея Шнурова в том числе из-за недуга.

"Это редкое заболевание — системное аутоиммунное заболевание крови. Раз в год делаю химиотерапию", — призналась певица.

Исполнительница добавила, что всё началось с сухости во рту и боли в глазах. Сначала её это не беспокоило, она решила, что глаза болят от постоянного грима, а во рту сушит из-за жажды.

По словам артистки, болезнь обнаружили, когда она проходила полное обследование. Анализы крови показали странные результаты, поэтому врачи предложили ей дополнительную диагностику. Вокс отметила, что заболевание полностью вылечить нельзя, однако можно поддерживать здоровье химиотерапией, которую необходимо делать раз в год.