Харви Вайнштейн госпитализирован с коронавирусом и двусторонней пневмонией
NBC News: Осуждённого Харви Вайнштейна вновь госпитализировали
Осуждённый кинопродюсер Харви Вайнштейн. Обложка © ТАСС / STEVEN HIRSCH
Осуждённого американского кинопродюсера Харви Вайнштейна вновь госпитализировали. На данный момент он находится в больничном отделении тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке. У него диагностировали коронавирус, который дал осложнение в виде двусторонней пневмонии. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя Вайнштейна и тюремного консультанта Крейга Ротфельда.
Как сообщается, скандальному кинопродюсеру потребовалась помощь врачей на фоне множественных проблем со здоровьем. Тюремный консультант уточнил, что Вайнштейна оперативно доставили в медицинское учреждение. Общее состояние осуждённого усложняет диабет и гипертония. Также медики диагностировали у него спинальный стеноз (сужение спинномозгового канала. — Прим. Life.ru), наличие жидкости в сердце и лёгких, а также другие серьёзные патологии.
"Кроме того, у мистера Вайнштейна был положительный результат теста на CoViD-19, и он заболел двусторонней пневмонией", — добавил его представитель.
Напомним, разбирательство с участием Вайнштейна началось в 2017 году после обвинений со стороны ряда актрис в домогательствах. Продюсера изгнали из его же компании, а его студия обанкротилась и закрылась. В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами, а в феврале 2023 года ему дали ещё 16 лет. Но недавно суд в Нью-Йорке отменил однин из обвинительных приговоров. Согласно вынесенному решению, судья первой инстанции допустил критическую ошибку, позволив прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, которые заявляли, что продюсер якобы их домогался, но чьи показания не вошли в изначально предъявленные Вайнштейну обвинения.