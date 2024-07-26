Харви Вайнштейн госпитализирован с коронавирусом и двусторонней пневмонией

Осуждённого американского кинопродюсера Харви Вайнштейна вновь госпитализировали. На данный момент он находится в больничном отделении тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке. У него диагностировали коронавирус, который дал осложнение в виде двусторонней пневмонии. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя Вайнштейна и тюремного консультанта Крейга Ротфельда.

Как сообщается, скандальному кинопродюсеру потребовалась помощь врачей на фоне множественных проблем со здоровьем. Тюремный консультант уточнил, что Вайнштейна оперативно доставили в медицинское учреждение. Общее состояние осуждённого усложняет диабет и гипертония. Также медики диагностировали у него спинальный стеноз (сужение спинномозгового канала. — Прим. Life.ru), наличие жидкости в сердце и лёгких, а также другие серьёзные патологии.

"Кроме того, у мистера Вайнштейна был положительный результат теста на CoViD-19, и он заболел двусторонней пневмонией", — добавил его представитель.