Кинопродюсера Вайнштейна госпитализировали из-за проблем со здоровьем

"Его проверили и отправили в "Бельвью", <…> у него много проблем. Он проходит всевозможные анализы. В плане здоровья у него что-то вроде крушения поезда", — сообщил Айдала.

Напомним, разбирательство с участием Вайнштейна началось в 2017 году после обвинений со стороны ряда актрис в домогательствах. Продюсера изгнали из его же компании, а его студия обанкротилась и закрылась. В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами, а в феврале 2023 года ему дали ещё 16 лет. Но недавно суд в Нью-Йорке отменил обвинительный приговор. Согласно вынесенному решению, судья первой инстанции допустил критическую ошибку, позволив прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, которые заявляли, что продюсер якобы их домогался, но чьи показания не вошли в изначально предъявленные Вайнштейну обвинения.