От обжорства и падений: Составлен топ самых частых травм москвичей в Главную ночь года

В новогоднюю ночь москвичи чаще всего обращаются за медицинской помощью с жалобами на травмы, в том числе связанные с излишним употреблением алкоголя. Об этом рассказал журналистам заместитель главного врача по медчасти станции скорой и неотложной помощи имени Александра Пучкова департамента здравоохранения Москвы Артём Хисамов.

«В новогодний вечер и новогоднюю ночь это больше травматические повреждения, связанные также с злоупотреблением алкоголя. А уже в середине и под конец новогодних праздников на первое место выходят заболевания, связанные с обострениями или острыми хирургическими состояниями, и в первую очередь элементарный генез, возникающий от переедания», — пояснил он.

По его словам, самыми распространёнными травмами становятся в праздники банальные ушибы, ссадины, порезы, вывихи. При этом риску подвержены как дети, за которыми снижается присмотр, так и взрослые, предупредил врач. Он призвал не терпеть сильную боль или кровотечение, а сразу обращаться в травмпункт, чтобы избежать негативных последствий.