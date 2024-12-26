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26 декабря, 13:48

От обжорства и падений: Составлен топ самых частых травм москвичей в Главную ночь года

Врач Хисамов: Жители Москвы чаще всего получают в новогоднюю ночь ушибы и вывихи

В новогоднюю ночь москвичи чаще всего обращаются за медицинской помощью с жалобами на травмы, в том числе связанные с излишним употреблением алкоголя. Об этом рассказал журналистам заместитель главного врача по медчасти станции скорой и неотложной помощи имени Александра Пучкова департамента здравоохранения Москвы Артём Хисамов.

«В новогодний вечер и новогоднюю ночь это больше травматические повреждения, связанные также с злоупотреблением алкоголя. А уже в середине и под конец новогодних праздников на первое место выходят заболевания, связанные с обострениями или острыми хирургическими состояниями, и в первую очередь элементарный генез, возникающий от переедания», — пояснил он.

По его словам, самыми распространёнными травмами становятся в праздники банальные ушибы, ссадины, порезы, вывихи. При этом риску подвержены как дети, за которыми снижается присмотр, так и взрослые, предупредил врач. Он призвал не терпеть сильную боль или кровотечение, а сразу обращаться в травмпункт, чтобы избежать негативных последствий.

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Ранее Life.ru писал, что во время новогодних каникул настоящей «героиней труда» является печень. Она берёт на себя удар по переработке всего, что мы закидываем в себя: будь то алкоголь, жирная еда и сладости. Снизить нагрузку на этот жизненно важный орган можно при помощи нескольких простых правил. Например, съесть до застолья порцию овощей.

Обложка ©

freepik / serhii_bobyk

Татьяна Миссуми
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