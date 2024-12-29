«Пришло моё время»: Овечкин бодро ворвался в чемпионат НХЛ после травмы и забросил 869-ю шайбу

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Несмотря на недавний перелом, россиянин смог отправить шайбу в пустующие ворота хозяев в конце третьего периода.

Александр Овечкин забивает гол. Видео © X / NHL

Игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2. Забитый гол стал 869-м в карьере россиянина в НХЛ. Овечкину осталось забросить всего 26 шайб, чтобы побить достижение канадца Уейна Гретцки и стать абсолютным рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю.