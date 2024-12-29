«Пришло моё время»: Овечкин бодро ворвался в чемпионат НХЛ после травмы и забросил 869-ю шайбу
Александр Овечкин забросил 869-ю шайбу в первом матче после перелома ноги
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Несмотря на недавний перелом, россиянин смог отправить шайбу в пустующие ворота хозяев в конце третьего периода.
Александр Овечкин забивает гол. Видео © X / NHL
Игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2. Забитый гол стал 869-м в карьере россиянина в НХЛ. Овечкину осталось забросить всего 26 шайб, чтобы побить достижение канадца Уейна Гретцки и стать абсолютным рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю.
«Это был тяжёлый месяц. Я тренировался, смотрел игры, но мне хотелось вернуться, играть в хоккей. В такие моменты ты всегда хочешь помочь своим товарищам по команде победить. Теперь пришло моё время», — прокомментировал возвращение форвард «кэпсов».
Напомним, что Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в конце ноября. Травму ему нанёс нападающий «Юты» Джек Макбэйн, который известен своей жёсткой манерой игры.