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29 декабря, 04:25

«Пришло моё время»: Овечкин бодро ворвался в чемпионат НХЛ после травмы и забросил 869-ю шайбу

Александр Овечкин забросил 869-ю шайбу в первом матче после перелома ноги

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Несмотря на недавний перелом, россиянин смог отправить шайбу в пустующие ворота хозяев в конце третьего периода.

Александр Овечкин забивает гол. Видео © X / NHL

Игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2. Забитый гол стал 869-м в карьере россиянина в НХЛ. Овечкину осталось забросить всего 26 шайб, чтобы побить достижение канадца Уейна Гретцки и стать абсолютным рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю.

«Это был тяжёлый месяц. Я тренировался, смотрел игры, но мне хотелось вернуться, играть в хоккей. В такие моменты ты всегда хочешь помочь своим товарищам по команде победить. Теперь пришло моё время», — прокомментировал возвращение форвард «кэпсов».

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Напомним, что Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в конце ноября. Травму ему нанёс нападающий «Юты» Джек Макбэйн, который известен своей жёсткой манерой игры.

Обложка ©

NHL

Тимур Хингеев
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