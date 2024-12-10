«Буду рад быть рядом»: Гретцки трогательно поддержал Овечкина на пути к титулу лучшего снайпера НХЛ
Гретцки: Овечкин будет нервничать в паре голов от титула лучшего снайпера НХЛ
Уэйн Гретцки. Обложка © ТАСС / AP
Вопрос о том, когда Александр Овечкин догонит легендарного Уэйна Гретцки по количеству забитых голов в истории НХЛ, становится все более актуальным. В то время как капитан «Вашингтон Кэпиталз» продолжает свой путь к рекорду, Гретцки поделился своими мыслями c New York Times о том, что ожидает российского хоккеиста, когда до заветной отметки останется всего несколько голов.
«Он человек, и, конечно, к финалу будет немного нервничать», — уверен обладатель титула лучшего снайпера в НХЛ.
По словам Гретцки, он регулярно поддерживает связь с россиянином и желает ему удачи. У Овечкина есть все возможности, чтобы возглавить топ по количеству голов, считает канадец. И как только этот момент настанет, легенда НХЛ одним из первых поздравит капитана «кэпсов».
«Буду рад быть рядом, когда он обгонит мой рекорд. Это будет исторический момент, и я горжусь, что он с ним связан», — сказал Гретцки.
Овечкин, находящийся в процессе восстановления после перелома левой малоберцовой кости, может вернуться в состав команды уже на следующей неделе. Он уже вышел на лёд в полной аммуниции. Сейчас ему предстоит забить 26 голов, чтобы сравняться с рекордом Гретцки, который составляет 894 шайбы. В зависимости от сроков возвращения, у россиянина будет ещё от 48 до 52 матчей в регулярном сезоне для достижения цели.