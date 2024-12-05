Александр Овечкин впервые вышел на лёд в полной амуниции после перелома ноги

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся к тренировкам после серьёзной травмы — перелома малоберцовой кости, полученного 19 ноября в матче против «Юты». Несмотря на первоначальные прогнозы, утверждавшие, что 39-летний нападающий пропустит от четырёх до шести недель, Овечкин уже приступил к занятиям на льду в полной амуниции, пишет RMNB.

Менее чем через две недели после травмы россиянин вышел на лёд для лёгкой разминки, занимаясь по индивидуальной программе. Это произошло во время утренней тренировки команды. По словам журналиста NHL Network Тарика Эль-Башира, Овечкин выполнял упражнения в спортивном костюме, что свидетельствовало о начальной стадии его возвращения к игровым нагрузкам. Весь процесс восстановления проходит под пристальным вниманием специалистов и тренерского штаба команды.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что тренировки Овечкина являются частью его реабилитации, но точные сроки возвращения на лёд в официальных матчах пока не определены. Отсутствие осложнений в ходе лечения позволяет надеяться, что это произойдёт уже очень скоро. Медицинский штаб «Вашингтона» также оптимистично оценивает его прогресс.

Даже несмотря на отсутствие Александра Овечкина, «Вашингтон Кэпиталз» показал стабильную игру в последние недели. Под руководством главного тренера команда сумела адаптироваться к временной потере своего капитана. Уверенная игра ведущих звеньев, а также вклад молодых хоккеистов позволили клубу удерживать место в зоне плей-офф и конкурировать с сильнейшими соперниками лиги.

Овечкин активно работает над возвращением в команду. В текущем сезоне он успел провести 18 матчей и забросить 15 шайб, что довело его общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. Таким образом, он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, у которого на счету 894 гола.