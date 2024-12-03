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3 декабря, 08:26

«Приятно видеть»: Тренер «Вашингтона» оценил первый выход Овечкина на лёд после травмы

Тренер «Вашингтона» Карбери: График восстановления у Овечкина не изменился

Александр Овечкин. Обложка © Wikipedia

Александр Овечкин. Обложка © Wikipedia

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о недавнем выходе форварда Александра Овечкина на лёд во время утренней тренировки. Россиянин впервые вернулся в команду после того, как в ноябре у него был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги.

«Это было приятно видеть. Но стоит отметить, что это всего лишь первый шаг. Никаких обновлений в графике восстановления нет, это лишь этап на пути к его возвращению», — цитирует Карбери журналист Том Гулитти в соцсети X.

Овечкин пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы, которая прервала его погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент 39-летний россиянин забросил 15 шайб в 18 матчах сезона, доведя общее количество голов до 868, и приблизился к рекорду Гретцки, у которого 894 шайбы.

Александр Овечкин — российский хоккеист, считающийся одним из величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он был выбран под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году командой «Вашингтон Кэпиталз».

За свою карьеру Овечкин завоевал множество наград, включая три Трофея Харта (Лучший игрок лиги), два Трофея Ричарда (Лучший бомбардир НХЛ) и Кубок Стэнли, который выиграл с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году. Хоккеист также является одним из лучших снайперов в истории Лиги и неоднократно становился лидером по количеству заброшенных шайб в сезоне.

Овечкин известен своим мощным броском, физической игрой и яркой личностью. За свою карьеру он также стал символом русского хоккея и способствовал распространению популярности этого вида спорта в России и за её пределами.

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Ранее Life.ru писал, что хоккеист Александр Овечкин сломал малоберцовую кость левой ноги, столкнувшись с Джеком Макбэйном. Сообщалось, что у спортсмена уйдёт от четырёх до шести недель на восстановление и это может значительно сказаться на его дальнейших результатах в сезоне. В декабре Овечкин впервые вышел на лёд и провёл тренировку.

Валентина Раппопорт
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