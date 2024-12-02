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2 декабря, 18:42

Овечкин впервые вышел на лёд после травмы ноги и провёл тренировку

Российский хоккеист Александр Овечкин впервые вернулся на лёд после полученного перелома ноги и провёл индивидуальную тренировку. Об этом на личной странице в соцсетях написал журналист Тарик Эль-Башир.

Нападающий Washington Capitals вышел на каток в первый раз после получения травмы ноги. В видео, размещенном в социальных сетях, Овечкин выполняет раскатку с клюшкой, находясь под наблюдением представителя клубной команды.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как Александр Овечкин сломал малоберцовую кость левой ноги, столкнувшись с Джеком Макбэйном. Сообщалось, что у спортсмена уйдёт от четырёх до шести недель на восстановление и это может значительно сказаться на его дальнейших результатах в сезоне.

Обложка ©

ТАСС / AP / David Zalubowski

Юрий Лысенко
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