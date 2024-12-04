Александр Овечкин сбросил 15 килограммов во время подготовки к новому сезону

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удивил хоккейный мир своей невероятной физической формой на старте сезона 2024/2025. 39-летний российский нападающий сбросил 15 килограммов, похудев со 117 до 102 кг, что на шесть килограммов меньше его привычного веса, указанного на сайте НХЛ, сообщает RG.

Овечкин провёл летний отпуск в Турции с друзьями. После него хоккеист вернулся к тренировкам с весом 117 кг. Благодаря метаболизму и интенсивным занятиям под руководством тренера по физподготовке Павла Бурлаченко, он сумел сбросить лишние килограммы всего за два-три месяца. Спортсмен также консультировался с диетологами, чтобы достичь оптимальной формы.

Капитан «Вашингтона» продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы. На счету Овечкина уже 868 голов, и ему остается забить 26 шайб, чтобы превзойти легендарного канадца.

На старте сезона Овечкин показал впечатляющие результаты, забив 15 голов и отдав 10 результативных передач в 18 матчах. Однако в середине ноября в матче против «Юты» он получил перелом малоберцовой кости после столкновения с Джеком Макбэйном.

Александр Овечкин — один из самых успешных игроков в истории НХЛ. Девять раз он становился лучшим снайпером, трижды его признавали самым ценным игроком. В 2018 году он привел «Вашингтон» к первому для них Кубку Стэнли. В июле 2021 года хоккеист подписал новое соглашение с клубом на пять лет, подтверждая свои амбиции и стремление к новым достижениям.