Уступил канадцу: Овечкин не смог стать лучшим хоккеистом ХХI века
Sportsnet: Александр Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов ХХI века
Александр Овечкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrovechkinofficial
Александр Овечки не смог стать лучшим хоккеистом XXI века. Издание Sportsnet опубликовало рейтинг, в котором российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял второе место, уступив канадскому нападающему Синди Кросби из команды «Питтсбург Пингвинз».
Для того чтобы попасть в топ-25 лучших хоккеистов, необходимо провести как минимум 400 матчей в регулярных сезонах с 1999/2000 года до настоящего времени. В этой группе канадец Коннор Макдэвид занимает третье место среди лучших игроков.
В ноябре 2024 года Овечкин получил травму — перелом ноги, — из-за которой пропустил более пяти недель и 16 матчей. Это не позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.