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Регион
2 января, 12:22

Уступил канадцу: Овечкин не смог стать лучшим хоккеистом ХХI века

Sportsnet: Александр Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов ХХI века

Александр Овечкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrovechkinofficial

Александр Овечкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrovechkinofficial

Александр Овечки не смог стать лучшим хоккеистом XXI века. Издание Sportsnet опубликовало рейтинг, в котором российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял второе место, уступив канадскому нападающему Синди Кросби из команды «Питтсбург Пингвинз».

Для того чтобы попасть в топ-25 лучших хоккеистов, необходимо провести как минимум 400 матчей в регулярных сезонах с 1999/2000 года до настоящего времени. В этой группе канадец Коннор Макдэвид занимает третье место среди лучших игроков.

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В ноябре 2024 года Овечкин получил травму — перелом ноги, — из-за которой пропустил более пяти недель и 16 матчей. Это не позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

Ольга Сливченко
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