Уступил канадцу: Овечкин не смог стать лучшим хоккеистом ХХI века

Александр Овечки не смог стать лучшим хоккеистом XXI века. Издание Sportsnet опубликовало рейтинг, в котором российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял второе место, уступив канадскому нападающему Синди Кросби из команды «Питтсбург Пингвинз».

Для того чтобы попасть в топ-25 лучших хоккеистов, необходимо провести как минимум 400 матчей в регулярных сезонах с 1999/2000 года до настоящего времени. В этой группе канадец Коннор Макдэвид занимает третье место среди лучших игроков.