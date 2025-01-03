Канада не смогла выйти в полуфинал домашнего молодёжного чемпионата мира

Сборная Канады проиграла команде Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадской Оттаве. Встреча завершилась со счётом 3:4.

Авторами голов в составе победителей стали Петр Сикора (1-я минута), Якуб Штанцль (13), Эдуард Шале (20) и Адам Ехо (60). У канадцев отличились Таннер Хоу (11), Портер Мартон (38) и Брэдли Надо (56).

Сборная Канады второй год подряд вылетает на стадии четвертьфинала. На прошлом МЧМ канадцы так же проиграли сборной Чехии. В полуфинале нынешнего турнира соперниками чехов в полуфинале будет сборная США. В другой паре встретятся команды Финляндии и Швеции.