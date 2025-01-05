«Ничего плохого там не было»: Овечкин оправдался за скандальное видео с матами
Овечкин заявил, что видео с матами после победы было для закрытой группы
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС/AP Photo/Nick Wass
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал видео, на котором он нецензурно высказался после победы над «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ. Он заявил, что этот ролик был опубликован в закрытой группе, а потом его слили в Сеть.
«Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Всё нормально», — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».
Напомним, что Овечкин нецензурно высказался после победы над «Бостоном» 31 декабря. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу команды россиянина. Сидя в автомобиле с бутылочкой пива в руках, Овечкин заявил о победе и сказал, что поехал встречать Новый год.