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Регион
5 января, 00:15

«Ничего плохого там не было»: Овечкин оправдался за скандальное видео с матами

Овечкин заявил, что видео с матами после победы было для закрытой группы

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС/AP Photo/Nick Wass

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС/AP Photo/Nick Wass

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал видео, на котором он нецензурно высказался после победы над «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ. Он заявил, что этот ролик был опубликован в закрытой группе, а потом его слили в Сеть.

«Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Всё нормально», — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Овечкин нецензурно высказался после победы над «Бостоном» 31 декабря. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу команды россиянина. Сидя в автомобиле с бутылочкой пива в руках, Овечкин заявил о победе и сказал, что поехал встречать Новый год.

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Полина Никифорова
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