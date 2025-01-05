«Ничего плохого там не было»: Овечкин оправдался за скандальное видео с матами

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал видео, на котором он нецензурно высказался после победы над «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ. Он заявил, что этот ролик был опубликован в закрытой группе, а потом его слили в Сеть.

«Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Всё нормально», — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».